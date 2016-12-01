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В Запорожье продают елки с лентами вместо чипов
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Елочные базары работают во всю по всему городу. По словам продавцов, спрос в этом году не уменьшился. Продают преимущественно сосны, а вот вместо чипов в этом году хвойные должны быть оклеены специальной лентой со штрих кодом. Такую ленту выдают в лесхозе, где была срублена ель или сосна. В прошлом году на ствол каждого деревца вешали чип, от чипирования отказались из-за дороговизны. Теперь пластиковая ленточка свидетельствует о том, что деревце легальное, не браконьерское.
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