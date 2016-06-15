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Жительница Запорожской области попалась на крючок и осталась ни с чем
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По информации ОК ГУ НП в Запорожской области, 25 декабря в 16:30 в Васильевский отдел полиции через «102» обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в 15:00 ее матери 1938 года рождения позвонила неизвестная и представилась дочерью. Незнакомка сообщила, что внучка попала в больницу и срочно нужно деньги в сумме 3 тысяч гривен на лечение. Пенсионерка, не проверив информацию, через терминал банка перечислила указанную сумму. Только потом женщина позвонила дочери. Оказалось, что с внучкой все хорошо и в больницу никто не попадал.
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