Жительница Запорожской области попалась на крючок и осталась ни с чем По информации ОК ГУ НП в Запорожской области, 25 декабря в 16:30 в Васильевский отдел полиции через «102» обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в 15:00 ее матери 1938 года рождения позвонила неизвестная и представилась дочерью. Незнакомка сообщила, что внучка попала в больницу и срочно нужно деньги в сумме 3 тысяч гривен на лечение. Пенсионерка, не проверив информацию, через терминал банка перечислила указанную сумму. Только потом женщина позвонила дочери. Оказалось, что с внучкой все хорошо и в больницу никто не попадал. По информации ОК ГУ НП в Запорожской области, 25 декабря в 16:30 в Васильевский отдел полиции через «102» обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в 15:00 ее матери 1938 года рождения позвонила неизвестная и представилась дочерью. Незнакомка сообщила, что внучка попала в больницу и срочно нужно деньги в сумме 3 тысяч гривен на лечение. Пенсионерка, не проверив информацию, через терминал банка перечислила указанную сумму. Только потом женщина позвонила дочери. Оказалось, что с внучкой все хорошо и в больницу никто не попадал. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО