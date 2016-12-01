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В Запорожской области неосторожное обращение с огнем привело к трагедии
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Сайт нацполиции в Запорожской области сообщает, что 24 декабря, в 09:50 в Пологовский отдел полиции поступило сообщение через «102» от фельдшера местной больницы о том, что в доме в с. Ожерельное обнаружен труп 32-летнего хозяина. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, из-за задымления помещения, которое произошло в результате попадания окурка сигареты на кровать. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины.
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