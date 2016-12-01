В Запорожской области неосторожное обращение с огнем привело к трагедии В 09:50 в Пологовский отдел полиции поступило сообщение через «102» от фельдшера местной больницы о том, что в доме в с. Ожерельное обнаружен труп 32-летнего хозяина. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, из-за задымления помещения, которое произошло в результате попадания окурка сигареты на кровать. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины. Сайт нацполиции в Запорожской области сообщает, что 24 декабря, в 09:50 в Пологовский отдел полиции поступило сообщение через «102» от фельдшера местной больницы о том, что в доме в с. Ожерельное обнаружен труп 32-летнего хозяина. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, из-за задымления помещения, которое произошло в результате попадания окурка сигареты на кровать. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины. Сайт нацполиции в Запорожской области сообщает, что 24 декабря, в 09:50 в Пологовский отдел полиции поступило сообщение через «102» от фельдшера местной больницы о том, что в доме в с. Ожерельное обнаружен труп 32-летнего хозяина. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, из-за задымления помещения, которое произошло в результате попадания окурка сигареты на кровать. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО