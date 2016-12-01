В Запорожье хитрец обогатился за счет обмана О 11:54 в Хортицкое отделение полиции обратилась 63-летняя жительница Запорожья. Женщина заявила, что в 10:00 на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Собеседник рассказал, что ее банковская карта заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать ему полные реквизиты карты. Доверчивая женщина предоставила конфиденциальную информацию, после чего ей на мобильный телефон поступило СМС-сообщение о снятии денег в сумме около 8 тысяч гривен. В субботу, в 11:54, в Хортицкое отделение полиции обратилась 63-летняя жительница Запорожья, сообщают в нацполиции. Женщина заявила, что в 10:00 на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Собеседник рассказал, что ее банковская карта заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать ему полные реквизиты карты. Доверчивая женщина предоставила конфиденциальную информацию, после чего ей на мобильный телефон поступило СМС-сообщение о снятии денег в сумме около 8 тысяч гривен. В субботу, в 11:54, в Хортицкое отделение полиции обратилась 63-летняя жительница Запорожья, сообщают в нацполиции. Женщина заявила, что в 10:00 на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Собеседник рассказал, что ее банковская карта заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать ему полные реквизиты карты. Доверчивая женщина предоставила конфиденциальную информацию, после чего ей на мобильный телефон поступило СМС-сообщение о снятии денег в сумме около 8 тысяч гривен. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО