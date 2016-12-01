В Запорожье обнаружили тело женщины

Правоохранители сообщают, что 24 декабря, в 14:34 в Днепровский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что на улице возле дома обнаружен труп 78-летней хозяйки с телесными повреждениями в области головы. В совершении уголовного правонарушения обоснованно подозревается ее 27-летний родственник, который около 14:00 во время внезапно возникшей ссоры ударил родственницу кухонным стулом по голове. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошенный правоохранителями. Предыдущая квалификация уголовного правонарушения - ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сообщают, что 24 декабря, в 14:34 в Днепровский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что на улице возле дома обнаружен труп 78-летней хозяйки с телесными повреждениями в области головы. В совершении уголовного правонарушения обоснованно подозревается ее 27-летний родственник, который около 14:00 во время внезапно возникшей ссоры ударил родственницу кухонным стулом по голове. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошенный правоохранителями. Предыдущая квалификация уголовного правонарушения - ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.