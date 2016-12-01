Житель поселка под Запорожьем угодил в больницу с пищевым отравлением

Как сообщают правоохранители, 23 декабря в 10:35 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение через «102» о том, что в 10:00 в областную детскую больницу доставлен 10-летний житель пгт Балабино с диагнозом: отравление грибами. 19 декабря в 12:00 он съел дома котлеты из грибов, которые собирали сами. Проводится проверка. Как сообщают правоохранители, 23 декабря в 10:35 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение через «102» о том, что в 10:00 в областную детскую больницу доставлен 10-летний житель пгт Балабино с диагнозом: отравление грибами. 19 декабря в 12:00 он съел дома котлеты из грибов, которые собирали сами. Проводится проверка.