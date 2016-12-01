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Житель поселка под Запорожьем угодил в больницу с пищевым отравлением
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Как сообщают правоохранители, 23 декабря в 10:35 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение через «102» о том, что в 10:00 в областную детскую больницу доставлен 10-летний житель пгт Балабино с диагнозом: отравление грибами. 19 декабря в 12:00 он съел дома котлеты из грибов, которые собирали сами. Проводится проверка.
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