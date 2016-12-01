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В результате ДТП в центре Запорожья водитель получил травмы
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По информации нацполиции, 24 декабря в 01:33 в Днепровский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что в 01:30 на перекрестке проспекта Металлургов и улицы независимой Украины произошло ДТП между автомобилями «Шевроле Авео» и «Дэу Ланос». В результате аварии в 5-ю городскую больницу с телесными повреждениями доставлен 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео».
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