В результате ДТП в центре Запорожья водитель получил травмы

По информации нацполиции, 24 декабря в 01:33 в Днепровский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что в 01:30 на перекрестке проспекта Металлургов и улицы независимой Украины произошло ДТП между автомобилями «Шевроле Авео» и «Дэу Ланос». В результате аварии в 5-ю городскую больницу с телесными повреждениями доставлен 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео». По информации нацполиции, 24 декабря в 01:33 в Днепровский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что в 01:30 на перекрестке проспекта Металлургов и улицы независимой Украины произошло ДТП между автомобилями «Шевроле Авео» и «Дэу Ланос». В результате аварии в 5-ю городскую больницу с телесными повреждениями доставлен 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео».