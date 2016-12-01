Реклама заказного убийства в Запорожье

Водитель-киллер. Запорожские соцсети пополнились фото автомобиля, на заднем стекле которого размещена необычная реклама. Водитель предлагает всем желающим услуги по заказному убийству, шантажу, вымогательству, а также купить автопленку на стекло. Есть надежда, что истинная цель объявления - все таки реализовать автомобильную пленку. Водитель-киллер. Запорожские соцсети пополнились фото автомобиля, на заднем стекле которого размещена необычная реклама. Водитель предлагает всем желающим услуги по заказному убийству, шантажу, вымогательству, а также купить автопленку на стекло. Есть надежда, что истинная цель объявления - все таки реализовать автомобильную пленку.