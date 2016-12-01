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Реклама заказного убийства в Запорожье
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Водитель-киллер. Запорожские соцсети пополнились фото автомобиля, на заднем стекле которого размещена необычная реклама. Водитель предлагает всем желающим услуги по заказному убийству, шантажу, вымогательству, а также купить автопленку на стекло. Есть надежда, что истинная цель объявления - все таки реализовать автомобильную пленку.
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