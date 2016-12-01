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В Запорожье неизвестные пытались ограбить главную елку города
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Воришки елочных украшений. Трое молодых людей накануне пытались ограбить главную елку города, сняв с нее праздничные игрушки. В попытке бегства злоумышленников поймали стражи порядка.
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