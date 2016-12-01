В Запорожье торжественным мероприятием чествовали ветеранов

Новогодний огонек для заслуженных ударников труда. Торжественным мероприятием в ДК имени Шевченко предприятие Мотор Сич чествовало своих ветеранов. На традиционной встрече старых друзей побывали и наши журналисты

Новогодние огоньки стали уже привычным праздничным мероприятием, которое организовывает предприятие Мотор Сич для своих заслуженных ударников труда. Чествовать ветеранов за их неоценимый вклад в становление и развитие промышленного потенциала региона –почетная обязанность акционерного общества Мотор Сич

(СХ00:33 Титр: Олимпий Покатов, директор по управлению персоналом предприятия МОТОР СИЧ

01:39 огромный вклад в развитие нашего коллектива, нашего предприятия внесли именно вы, ваше поколение, за что вам огромное спасибо и низкий поклон, дорогие друзья, уважаемые моторостроители, я от души поздравляю вас с наступающим 2017-ым годом, желаю вам здоровья, благополучия и успеха, мирного неба над нашей землей, всего вам самого-самого доброго 02:12)

Песни юности, того ушедшего поколения, которое для молодежи стало примером и в работе, и в жизни, прозвучали от солистов и вокальных коллективов. Маленькие участники порадовали старшее поколение зрелищным исполнением танца. Но самое главное для ветеранов – снова собраться за одним столом, чтобы вспомнить молодость и провести незабываемое время в кругу друзей

(СХ00:22 00003 Титр: Мирон Погодич, ветеран предприятия МОТОР СИЧ

01:46 очень интересно, есть о чем поговорить, все довольны и вспомнить есть о чем, мы часто встречаемся конечно так 01:55 СКЛЕЙКА 00:59 нас помнят, нас приглашают, нас поздравляют с праздниками и так далее, поэтому мы очень довольны, я лично очень доволен, что я проработал на этом предприятии 01:12)

(СХ00:19 00074 Титр: Николай Лут, ветеран предприятия МОТОР СИЧ

00:33 нас ветеранов не забывают никогда, завод для нас сделал все, я как человек состоялся на моторостроительном заводе, я благодарен нашему заводу, Вячеславу 00:44 СКЛЕЙКА 00:46 Александровичу Богуслаеву, который сохранил наш завод и мы в настоящее время можем быть спокойны 00:54)

(СХ00:20 00054 Титр: Александр Маслов, председатель ветеранской организации предприятия МОТОР СИЧ

01:02 я хочу от вашего имени поблагодарить Вячеслава Александровича Богуслаева, нашего президента, весь директорский корпус, начальников цехов и отделов, профсоюзный комитет за ту заботу и внимание, которое они оказывают вам, с Новым годом, счастья и здоровья 01:22)

Следующий год станет для ветеранов еще более памятным. Впереди - 110-ая годовщина предприятия Мотор Сич и 60-летие его ветеранской организации. Двойной юбилей обещают встретить на ура. Ведь когда есть такая поддержка в лице родного предприятия, праздничное настроение будет сопутствовать каждый день в жизни нестареющих душой ветеранов

Новогодний огонек для заслуженных ударников труда. Торжественным мероприятием в ДК имени Шевченко предприятие "Мотор Сич" чествовало своих ветеранов.



Новогодние огоньки стали уже привычным праздничным мероприятием, которое организовывает предприятие "Мотор Сич" для своих заслуженных ударников труда. Чествовать ветеранов за их неоценимый вклад в становление и развитие промышленного потенциала региона –почетная обязанность акционерного общества "Мотор Сич".



Песни юности, того ушедшего поколения, которое для молодежи стало примером и в работе, и в жизни, прозвучали от солистов и вокальных коллективов. Маленькие участники порадовали старшее поколение зрелищным исполнением танца. Но самое главное для ветеранов – снова собраться за одним столом, чтобы вспомнить молодость и провести незабываемое время в кругу друзей.



Следующий год станет для ветеранов еще более памятным. Впереди - 110-ая годовщина предприятия "Мотор Сич" и 60-летие его ветеранской организации. Двойной юбилей обещают встретить на ура. Ведь когда есть такая поддержка в лице родного предприятия, праздничное настроение будет сопутствовать каждый день в жизни нестареющих душой ветеранов.



