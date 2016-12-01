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Неосторожное обращение с огнем стало причиной трагедии в Запорожье
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По информации нацполиции, 22 декабря в Александровское отделения полиции поступило сообщение по "102" о том, что после пожара в одной из квартир по улице Казачья обнаружен труп владельца квартиры 1957 года, который при жизни злоупотреблял алкоголем. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Труп осмотрен и направлен в морг. Проводится проверка.
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