Неосторожное обращение с огнем стало причиной трагедии в Запорожье

По информации нацполиции, 22 декабря в Александровское отделения полиции поступило сообщение по "102" о том, что после пожара в одной из квартир по улице Казачья обнаружен труп владельца квартиры 1957 года, который при жизни злоупотреблял алкоголем. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Труп осмотрен и направлен в морг. Проводится проверка. По информации нацполиции, 22 декабря в Александровское отделения полиции поступило сообщение по "102" о том, что после пожара в одной из квартир по улице Казачья обнаружен труп владельца квартиры 1957 года, который при жизни злоупотреблял алкоголем. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Труп осмотрен и направлен в морг. Проводится проверка.