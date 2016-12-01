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В Запорожской области женщина «развела» на деньги иностранца
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Полицейские информируют, что 22 декабря в Мелитопольский отдел ГУНП в 13:40 обратился 36-летний гражданин одной из африканских стран, который более 4 лет официально находится на территории Украины. Мужчина сообщил - в апреле 2016 года он дал более 10 000 гривен жительнице Мелитопольского района, чтобы та подготовила ему документы для выезда и трудоустройства за границу. Однако до настоящего времени женщина документы не подготовила, деньги не вернула. Следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
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