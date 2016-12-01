В Запорожской области женщина «развела» на деньги иностранца Туда же в 13:40 обратился 36-летний гражданин одной из африканских стран, который более 4 лет официально находится на территории Украины. Мужчина сообщил - в апреле 2016 года он дал более 10 000 гривен жительнице Мелитопольского района, чтобы та подготовила ему документы для выезда и трудоустройства за границу. Однако до настоящего времени женщина документы не подготовила, деньги не вернула. Следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Полицейские информируют, что 22 декабря в Мелитопольский отдел ГУНП в 13:40 обратился 36-летний гражданин одной из африканских стран, который более 4 лет официально находится на территории Украины. Мужчина сообщил - в апреле 2016 года он дал более 10 000 гривен жительнице Мелитопольского района, чтобы та подготовила ему документы для выезда и трудоустройства за границу. Однако до настоящего времени женщина документы не подготовила, деньги не вернула. Следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Полицейские информируют, что 22 декабря в Мелитопольский отдел ГУНП в 13:40 обратился 36-летний гражданин одной из африканских стран, который более 4 лет официально находится на территории Украины. Мужчина сообщил - в апреле 2016 года он дал более 10 000 гривен жительнице Мелитопольского района, чтобы та подготовила ему документы для выезда и трудоустройства за границу. Однако до настоящего времени женщина документы не подготовила, деньги не вернула. Следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО