Житель Запорожской области получил от родича удар холодным оружием По информации Нацполиции в Запорожской области, 22 декабря, в 21:20 в Мелитопольский отдел ГУНП поступило сообщение из 1-й городской больницы. Туда, с ножевым ранением брюшной полости госпитализирован 23-летний гражданин. Принятыми мерами установлено, что мужчина получил повреждения от своего 38-летнего ранее судимого брата. Они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом в живот. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ведется досудебное расследование. По информации Нацполиции в Запорожской области, 22 декабря, в 21:20 в Мелитопольский отдел ГУНП поступило сообщение из 1-й городской больницы. Туда, с ножевым ранением брюшной полости госпитализирован 23-летний гражданин. Принятыми мерами установлено, что мужчина получил повреждения от своего 38-летнего ранее судимого брата. Они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом в живот. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ведется досудебное расследование. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО