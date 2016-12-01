ТРК "Алекс"
Житель Запорожской области получил от родича удар холодным оружием
По информации Нацполиции в Запорожской области, 22 декабря, в 21:20 в Мелитопольский отдел ГУНП поступило сообщение из 1-й городской больницы. Туда, с ножевым ранением брюшной полости госпитализирован 23-летний гражданин. Принятыми мерами установлено, что мужчина получил повреждения от своего 38-летнего ранее судимого брата. Они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом в живот. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ведется досудебное расследование.
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