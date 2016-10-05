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В Запорожской области в кабинетах чиновников проходили обыски
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В здании Энергодарского городского совета проходили обыски сотрудниками СБУ, Нацполиции и прокуратуры. Причина обысков – подозрение в присвоении средств местного бюджета в особо крупных размерах. Как прокомментировал ситуацию прокурор области Валерий Романов, к совершению преступлений могут быть причастны должностные лица горсовета и коммунальных предприятий города, у которых по месту работы может храниться документация, подтверждающая незаконное использование бюджетных средств.
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