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Три тела вследствие пожаров в Запорожской области
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Смертельный пожар. 21 декабря сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание в частном доме в селе Ивановка Бердянского района. Во время тушения в доме пожарные обнаружили тело 91-летней владелицы дома. Еще один пожар в частном доме произошел этой же ночью. В горевшем доме обнаружили тела пенсионеров-супругов возрастом 91 и 92 года.
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