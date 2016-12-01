«Запорожэлектротранс» сделал горожанам двойной подарок

Новые автобусы на новом старом маршруте. В Запорожье открыли уже имеющийся, но ранее не обслуживающийся маршрут № 18, соединяющий Южный и Бородинский микрорайоны. На линию запустили десять новых автобусов большой вместимости. Подробности - в следующем сюжете.

В канун Нового года горожане получили от КП «Запорожэлектротранс» двойной подарок. Запорожцам не только открыли маршрут, соединяющий два конца города, но и запустили на него десять новых автобусов МАЗ большой вместимости. Каждый из них рассчитан на 100 пассажиров. Маршрут № 18 соединяет Южный и Бородинский микрорайоны, проходя через главный проспект города. И хоть все привыкли, что «Электротранс» – это троллейбусы и трамваи, теперь подвижной состав предприятия планируют пополнять автобусами, чтобы составить здоровую конкуренцию перевозчикам, эксплуатирующим спринтеры, говорят в КП. К тому же, эти автобусы – комфортабельные и оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями.

(СХ 00:24 3330O00 Титр: Юрия Папач, генеральный директор КП «Запорожэлектротранс»

02.14 какое преимущество – нету гонок, нету скоростей, спокойное движение в городе, автобусы на коробке автомат, мерседосовские двигателя , в общем автобус Евро-5 современного выпуска. Я думаю, что десятилетие этот автобус должен спокойно прослужить на наших городских маршрутах 02.38)

На сегодняшней сессии депутаты горсовета вероятно проголосуют за выделение средств на покупку в 17м году пяти таких же стоместных автобусов, одиннадцати автобусов средней вместимости и десяти «бэушных» троллейбусов, эксплуатировавшихся в странах Европы.

(СХ 00:27 337US00 Титр: Александр Власюк, руководитель управления транспортного обеспечения и связи горсовета

01.02 это автобусы средней и большой вместимости. Ну это чтоб было понятно людям – автобусы Богдан, вот таких вот классов, как МАЗы стоместные. Это приоритет будет в перевозках и мы на конкурс выносим именно уже эти автобусы. То есть мы отказываемся в новых конкурсах в 17м году, и в 16м полностью отказались от спринтеров 01.29)

Стоимость проезда на 18м маршруте составляет 3 грн. Всем представителям льготных категорий проезд – бесплатный. И если раньше льготнику нужно было долго стоять на остановке, чтобы бесплатно попасть в маршрутку, то теперь эти стоместные автобусы будут возить бесплатно всех, кому это положено.

(СХ 00:21 368L300 Титр: Алексей, пассажир маршрута № 18

00.32 бывало пускали, но это редко, конечно. Обычно говорят: три человека уже есть, значит уже не положено 00.41; 00.45 теперь я буду ездить удобно для меня, хорошо, спасибо нашим руководителям, что обеспечили нас таким хорошим транспортом00.57)

(СХ 00:15 3721F00 Титр: Сергей Мешок, первый заместитель городского головы

02.32 безусловно, мы и сегодня компенсируем Запорожэлектротрансу в рамках поддержки и социальной защиты населения мы и сейчас компенсируем льготный проезд – это до 60 млн грн каждый год. 2017 год не станет исключением 02.47)

И еще один маленький бонус от КП «Запорожэлектротранс» для запорожцев – запуск четырех троллейбусов «Шкода», купленных в Европе, на маршрут № 3.

Новые автобусы на новом старом маршруте. В Запорожье открыли уже имеющийся, но ранее не обслуживающийся маршрут № 18, соединяющий Южный и Бородинский микрорайоны. На линию запустили десять новых автобусов большой вместимости.



В канун Нового года горожане получили от КП «Запорожэлектротранс» двойной подарок. Запорожцам не только открыли маршрут, соединяющий два конца города, но и запустили на него десять новых автобусов МАЗ большой вместимости. Каждый из них рассчитан на 100 пассажиров. Маршрут № 18 соединяет Южный и Бородинский микрорайоны, проходя через главный проспект города. И хоть все привыкли, что «Электротранс» – это троллейбусы и трамваи, теперь подвижной состав предприятия планируют пополнять автобусами, чтобы составить здоровую конкуренцию перевозчикам, эксплуатирующим спринтеры, говорят в КП. К тому же, эти автобусы – комфортабельные и оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями.



И еще один маленький бонус от КП «Запорожэлектротранс» для запорожцев – запуск четырех троллейбусов «Шкода», купленных в Европе, на маршрут № 3.



