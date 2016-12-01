|
В Запорожье директор городского центра занятости отчитался об итогах работы за год
|
Чего удалось достичь за год. За 11 месяцев при помощи службы занятости рабочее место нашли 4973 человека. Об этом отчитался директор городского центра занятости.
За счет компенсации работодателям единого социального взноса трудоустроено 93 человека. 53 получили единоразовую компенсацию для организации собственного дела. 1216 человек принимали участие в общественных работах. 30% от состоявших на учете имели дополнительные гарантии по трудоустройству.
Мотивируют и бывших воинов АТО к выбору актуальных на рынке труда профессий. Из 536 человек этой категории 15 получили выплату единовременного пособия и открыли собственное дело, 121 – нашли работу. А тем временем служба занятости осваивает новые сервисы – видеорезюме и видеовакансии.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!