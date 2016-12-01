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В Запорожье бродяга угодил в больницу
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По информации сайта нацполиции в Запорожской области, 22 декабря в 1:07 в Александровское отделение полиции поступило сообщение через «102» о том, что возле памятника «Вечный огонь» на проспекте Соборном грелся 38-летний мужчина без определенного места жительства. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности получил термический ожог 2 степени. Пострадавший скорой доставлен в 5-ю городскую больницу и госпитализирован в ожоговое отделение.
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