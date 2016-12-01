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Молодой житель Запорожской области вынес себе приговор
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Полицейские сообщают, что 21 декабря, в 16:10, в Васильевский отдел полиции поступило сообщение через «102» от жителя села Приморское. Мужчина рассказал, что по месту жительства в летней кухне покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову из самодельного огнестрельного устройства, 25-летний молодой человек. При жизни последний злоупотреблял спиртными напитками. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.
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