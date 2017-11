В третьем квартале 2017 года убытки сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. выросли на треть, относительно предыдущего квартала. Соответствующие данные неаудированной отчетности привела

В третьем квартале 2017 года убытки сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. выросли на треть, относительно предыдущего квартала. Соответствующие данные неаудированной отчетности привела компания . Согласно приведенным данным, чистый убыток вырос до $1,46 млрд по сравнению с $1,06 млрд, в то время как выручка сократилась до $2,01 млрд. Валовой объем заказов компании, включая сервис по доставке еды, в июле-сентябре составлял $9,71 млрд против $8,74 млрд во втором квартале. Японская телекоммуникационная SoftBank Group Corp. во вторник представила нынешним акционерам Uber детали своего плана по покупке акций компании с дисконтом почти в 32%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. SoftBank намерена приобрести акции Uber по цене $32,96 по сравнению с $48,77, которые американская компания получила в июне в рамках последнего раунда финансирования, сообщили изданию источники. В то же время отметим, что в Израиле запретили работу американского сервиса такси Uber на территории государства. Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. источник: http://www.bagnet.org 30.11.2017