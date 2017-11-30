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Uber отчитался об убытках
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В третьем квартале 2017 года убытки сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. выросли на треть, относительно предыдущего квартала. Соответствующие данные неаудированной отчетности привела компания. Согласно приведенным данным, чистый убыток вырос до $1,46 млрд по сравнению с $1,06 млрд, в то время как выручка сократилась до $2,01 млрд. Валовой объем заказов компании, включая сервис по доставке еды, в июле-сентябре составлял $9,71 млрд против $8,74 млрд во втором квартале. Японская телекоммуникационная SoftBank Group Corp. во вторник представила нынешним акционерам Uber детали своего плана по покупке акций компании с дисконтом почти в 32%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. SoftBank намерена приобрести акции Uber по цене $32,96 по сравнению с $48,77, которые американская компания получила в июне в рамках последнего раунда финансирования, сообщили изданию источники. В то же время отметим, что в Израиле запретили работу американского сервиса такси Uber на территории государства. Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах.
источник: http://www.bagnet.org
30.11.2017
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