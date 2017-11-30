ТРК "Алекс"
Цены на топливо продолжают расти, - мониторинг

        По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 29 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,79 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании WOG. Средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,99, а ДТ - в среднем 27, 31 грн за литр. В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27, 61 грн за литр, А-95 - 28,48 грн за литр, А-95 + - 30 01 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 26,48 грн за литр. На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,32 грн за литр, А-95 - 26,85, А-95 + - 27,33 грн за литр и ДТ - 24,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

  • на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,97 грн за литр;
  • на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;
  • на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,14 грн на литр.

источник: http://www.bagnet.org

30.11.2017
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