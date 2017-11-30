|
Цены на топливо продолжают расти, - мониторинг
|
По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 29 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,79 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании WOG. Средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,99, а ДТ - в среднем 27, 31 грн за литр. В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27, 61 грн за литр, А-95 - 28,48 грн за литр, А-95 + - 30 01 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 26,48 грн за литр. На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,32 грн за литр, А-95 - 26,85, А-95 + - 27,33 грн за литр и ДТ - 24,67 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
источник: http://www.bagnet.org
30.11.2017
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!