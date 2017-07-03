На «Укрспирте» изъяли продукции на 180 миллионов гривен

В ходе обысков на спиртзаводах госпредприятия «Укрспирт» вчера, 24 июля, изъято около 97,9 тысячи декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госфискальной службы Украины.Обыски прошли на 41 спиртзаводе в 14 областях. Санкционировал обыски Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц Укрспирта. В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции, отметили в ГФС.

Бывшие руководители «Укрспирта» – Александр Харт (в период 2012-2014 гг.) и Михаил Лабутин (в 2014 году) – являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

На момент проведения обысков производственную деятельность осуществляли десять заводов «Укрспирта». На 15 спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не совершали производственную деятельность, установлены остатки спиртосодержащей продукции.

«Во время документирования преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий работники налоговой милиции зафиксировали факты поступления спирта, неучтенного при изготовлении на мощностях отечественных спиртовых заводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки», – добавили в ведомстве.

Источник: reporter-ua.com