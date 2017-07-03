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APPLE запантентовала вызов экстренных служб с помощью отпечатков пальцев
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Компания Apple запатентовала метод вызова экстренных служб с помощью определенной последовательности отпечатков пальцев. Об этом сообщает CNN.
Как следует из описания патента, опубликованного в реестре Управления патентов и товарных знаков США, новая функция позволит набрать 911, "когда традиционные методы не могут быть использованы".Таким образом, пользователь сможет вызвать экстренные службы, даже находясь под наблюдением злоумышленника. Например, в качестве команды для набора 911 может послужить определенная последовательность пальцев (средний — мизинец — средний), которые прикладываются к дактилоскопическому датчику. Со стороны будет казаться, что пользователь пытается разблокировать устройство.Кроме того, в экстренной ситуации после активации этой функции телефон может начать запись аудио или видео, а также скрыть персональную информацию, хранящуюся на устройстве.
Источник: http://www.bagnet.org
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