APPLE запантентовала вызов экстренных служб с помощью отпечатков пальцев Компания Apple запатентовала метод вызова экстренных служб с помощью определенной последовательности отпечатков пальцев. Об этом сообщает CNN. Как следует из описания патента, опубликованного в реестре Управления патентов и товарных знаков США, новая функция позволит набрать 911, "когда традиционные методы не могут быть использованы".Таким образом, пользователь сможет вызвать экстренные службы, даже находясь под наблюдением злоумышленника. Например, в качестве команды для набора 911 может послужить определенная последовательность пальцев (средний — мизинец — средний), которые прикладываются к дактилоскопическому датчику. Со стороны будет казаться, что пользователь пытается разблокировать устройство.Кроме того, в экстренной ситуации после активации этой функции телефон может начать запись аудио или видео, а также скрыть персональную информацию, хранящуюся на устройстве. Источник: http://www.bagnet.org ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31