Ты будешь моей: в Киевзоо показали флиртующих оленей

Самец очень хочет обратить на себя внимание. В Киевском зоопарке у оленей начался сезон любовных игрищ: самец всеми возможными способами борется за расположение самочки. Видео с "флиртом" подопечных появилось на странице зоопарка в Facebook. В ролике показано, как олень украсил свои рога зелеными ветками и пытается растопить сердце своей избранницы. 

"У оленей Киевзоо наступает пора любви. А на что вы готовы, чтобы привлечь внимание предмета вашего обожания?", - подписали видео работники зверинца. 

Источник:  www.ipnews.in.ua
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