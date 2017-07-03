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Ты будешь моей: в Киевзоо показали флиртующих оленей
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Самец очень хочет обратить на себя внимание. В Киевском зоопарке у оленей начался сезон любовных игрищ: самец всеми возможными способами борется за расположение самочки. Видео с "флиртом" подопечных появилось на странице зоопарка в Facebook. В ролике показано, как олень украсил свои рога зелеными ветками и пытается растопить сердце своей избранницы.
"У оленей Киевзоо наступает пора любви. А на что вы готовы, чтобы привлечь внимание предмета вашего обожания?", - подписали видео работники зверинца.
Источник: www.ipnews.in.ua
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