Wizz Air отменит плату за перевозку крупной ручной клади

Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года. Об этом говорится на сайте компании.

Также авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг. В компании отметили, что пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября, получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета. Также с 29 октября изменятся условия приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры, помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см, получат гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см. Ручная кладь остальных пассажиров в случае недостатка места на багажных полках в салоне может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа.

Источник: http://reporter-ua.com