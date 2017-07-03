Стали известны подробности законопроекта о реинтеграции Донбасса

Сразу несколько украинских СМИ опубликовали законопроект о возобновлении суверенитета над оккупированными Россией ОРДЛО. Документ был разработан СНБО и содержит 6 страниц текста, основным моментом документа является то, что отдельные территории Донецкой и Луганской областей официально признаются временно оккупированными Россией. Незаконными признаются любые распоряжения и законы оккупационных властей, за всеми физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности на имущество оставшееся на оккупированной территории. В пунктах законопроекта говорится о том, что государственная политика в отношении временно оккупированных территорий, предполагает скорейшее восстановления украинского суверенитета и их освобождение, а также защиту  граждан Украины, которые пострадали от российской агрессии. В проекте закона также говорится о том, что президент Украины имеет право вводить военное положение а также использовать Вооруженные силы Украины для противостояния российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

источник: http://pozitciya.com.ua 

 
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