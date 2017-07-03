Минфин: Пострадавшие от кибератаки должны обратиться в ТПП и киберполицию Минфин пояснил, что согласно Налоговому кодексу из-за кибератаки налогоплательщики не могут быть освобождены от штрафа в связи с несвоевременной регистрацией налоговых накладных, выписанных с 1 до 15 июня. Как сообщила РепортерUA адвокат, магистр права Наталья Самарская, в министерстве считают несправедливым взыскание штрафов с бизнеса в данной ситуации. Поэтому сейчас ведется работа над изменениями в Налоговый кодекс. На данный момент Минфин советует налогоплательщикам использовать статью 101 Налогового кодекса, которая устанавливает механизм списания безнадежного налогового долга по решению руководителя или заместителя (уполномоченного лица) налогового органа. Под таким долгом, в том числе, понимается долг, возникший из-за форс-мажорных обстоятельств. Действующее законодательство относит подтверждение таких форс-мажорных обстоятельств к полномочиям Торгово-промышленной палаты Украины. Поэтому следует обратиться в ТПП для подтверждения форс-мажора, а также в киберполицию для регистрации уголовного производства. Это действенный механизм, который позволит компаниям избежать несправедливых штрафов, отметили в Минфине. Напомним: ТПП удостоверит факт форс-мажора на основании документов, полученных от киберполиции (справки или выписки об открытии уголовного производства). источник: http://reporter-ua.com ВАЖНО megogo.net.

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