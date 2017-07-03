Столтенберг: Украина должна стремиться в НАТО Вчера, 10 июля, в Киеве с официальным визитом побывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Комментируя итоги своей рабочей поездки он заявил, что не смотря на то, что внутри НАТО есть дискуссии относительно членства Украины, Киев должен стремиться войти в состав альянса. По мнению Столтенберга, главной задачей Украины является укрепление обороноспособности и НАТО готово всячески этому содействовать. Для того чтобы соответствовать стандартам НАТО, ВСУ нужно перебороть коррупцию, провести модернизацию и реформировать вооруженные силы - уверен Столтенберг. Отвечая на вопрос журналистов о сроках членства Украины в НАТО Столтенберг ушел от ответа на вопрос и заявил: "Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины – к чему она стремится. Главный месседж – вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс". источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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