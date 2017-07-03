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Турчинов попросил дополнительные 9 млрд. на оборону
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Александр Турчинов заявил о том, что СНБО рекомендует правительству Украины выделить дополнительно 9 миллиардов гривен на оборонные нужды. Глава СНБО уточнил, что в случае выделения средств, 3 миллиарда гривен поступят из общего фонда бюджета и на 6 млрд. - из спецфонда госбюджета. "СНБО рекомендовал правительству, я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, – предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины", – резюмировал он. Турчинов также заявил, что выделение дополнительных денег из спецфонда станет возможным благодаря деньгам, которые были конфискованы у Януковича и его окружения. Все деньги пойдут на приобретение военной техники, вооружений и боеприпасов.
источник: http://pozitciya.com.ua
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