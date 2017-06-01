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Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность
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Президент Украины выступил за отмену депутатской неприкосновенности, по мнению Порошенко, это нужно сделать в связи с участившимися случаями уголовных расследований в отношении народных депутатов. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы государства в процессе его выступления по случаю Дня Конституции. Президент заявил: "Почему это так важно? Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность". Порошенко отметил важность отмены неприкосновенности для судей и выразил надежду на то, что соответствующее решение будет принято в отношении депутатов Верховной Рады.
источник: http://pozitciya.com.ua
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