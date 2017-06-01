Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины выступил за отмену депутатской неприкосновенности, по мнению Порошенко, это нужно сделать в связи с участившимися случаями уголовных расследований в отношении народных депутатов. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы государства в процессе его выступления по случаю Дня Конституции. Президент заявил: "Почему это так важно? Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность". Порошенко отметил важность отмены неприкосновенности для судей и выразил надежду на то, что соответствующее решение будет принято в отношении депутатов Верховной Рады.

источник:  http://pozitciya.com.ua

  

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 