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Специалистам Symantec удалось найти "вакцину" от вируса-шифровальщика
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Специалистам американской антивирусной компании Symantec удалось придумать способ для приостановки распространения вируса-шифровальщика, который получил название Petya.A. По словам программистов, для этого нужно создать пустой файл с атрибутом "read only" в папке Windows, такая мера позволяет предотвратить заражение домашних ПК, но бессмысленна для крупных корпораций в локальные сети которых попало вредоносное ПО. Интересно, что имя файла должно быть "perfc". То, что данный метод работает подтвердили специалисты в области IT, на данный момент ведутся работы по разработке более совершенного способа избавления от вируса. Стоит отметить, что вирус шифрует все данные находящиеся на жестком диске компьютеров и серверов, для того чтобы получить дешифровальный ключ нужно отправить киберпреступникам деньги в размере 300$ в биткоинах.
источник: http://pozitciya.com.ua
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