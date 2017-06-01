Масштабная кибератака в Украине: вирус поражает компьютеры СМИ, госслужб, банков и почты

Как передает Цензор.НЕТ, сразу несколько информационных ресурсов в Украине подверглись компьютерной атаке. Журналисты "Корреспондента", "КП в Украине" и "Телеканала 24" сообщают о том, что их информационные ресурсы прекратили вещание и освещение новостей из-за компьютерного сбоя. Также поражены компьютерные системы радостанций "Люкс" и "Максимум", сообщает сайт Телеканала 24. По информации журналиста Дениса Бигуса сегодня, 27 июня, "24 телеканал" упал под вирусной атакой. Об этом Бигус написал в Facebook. Онлайн-трансляция действительно не ведется. Также сегодня вирусной атаке подверглись сайты "Киевэнерго", "Укртелекома". Кроме того, НБУ сегодня предупреждал банки о вероятности хакерских атак. Кроме того, кибератака коснулась и серверов одного из крупнейших в стране почтовых операторов "Новая почта". Пресс-служба компании сообщает, что компьютеры поразил вирус под названием Petya.

Источник: https://censor.net.ua/n445640