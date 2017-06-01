Закон о запрете георгиевских лент вступил в силу В Украине с 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Как пишет Корреспондент, документ опубликован в официальном издании «Голос Украины». Согласно закону, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении штраф составит от 2550 до 5100 гривен. Кроме того, возможен админарест до 15 суток. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать в любом случае. Запрет, штрафы и наказания не коснутся участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия с гвардейской (георгиевской) лентой. Также ленту можно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, в произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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