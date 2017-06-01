Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран Международная бизнес-школа INSEAD опубликовала свой ежегодный рейтинг Global Innovation Index. В 2017 году Украине удалось улучшить свои позиции в глобальном инновационном рейтинге и подняться с 56 на 50 место. Стоит отметить, что еще в 2013 году наша страна занимала 71 позицию, а в 2015 году Украину поставили на 64 место. Интересно, что при составлении рейтинга в учет берется несколько десятков показателей, после чего для каждой страны подсчитывается свой рейтинговый балл. Лидером рейтинга стала Швейцария, в ТОП-3 компанию ей составили Швеция и Голландия, Россия расположилась на 45 месте. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30