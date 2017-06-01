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Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран
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Международная бизнес-школа INSEAD опубликовала свой ежегодный рейтинг Global Innovation Index. В 2017 году Украине удалось улучшить свои позиции в глобальном инновационном рейтинге и подняться с 56 на 50 место. Стоит отметить, что еще в 2013 году наша страна занимала 71 позицию, а в 2015 году Украину поставили на 64 место. Интересно, что при составлении рейтинга в учет берется несколько десятков показателей, после чего для каждой страны подсчитывается свой рейтинговый балл. Лидером рейтинга стала Швейцария, в ТОП-3 компанию ей составили Швеция и Голландия, Россия расположилась на 45 месте.
источник: http://pozitciya.com.ua
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