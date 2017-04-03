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В Украине запущен новый сервис денежных переводов
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На украинском рынке сервисов денежных переводов появился новый игрок. Компания MOSST Payments представляет новое решение для денежных переводов – MOSST. Приложение MOSST-денежные переводы, как сообщает Payspace Magazine, уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. А для тех, кто больше времени проводит с компьютером, компания подготовила web-версию сервиса. MOSST позволяет осуществлять денежные переводы между картами любых банков на территории Украины. Интерфейс приложения простой и интуитивно понятный, пользователям доступна возможность переводить деньги без предварительной регистрации.
источник: http://hyser.com.ua
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