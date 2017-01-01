ТРК "Алекс"
В Украине развивается интернет-мошенничество
  
  
  
В Украине развивается интернет-мошенничество. Тренд последнего времени, по свидетельству правоохранителей, продажа воздуха, то есть несуществующих товаров.  
- По словам главы Департамента киберполиции МВД Сергея Демедюка, сейчас, в отличие от прошлых лет, среди всех интернет-преступлений 60% — именно продажа несуществующего товара. Схема такого мошенничества проста: создется сеть интернет-магазинов по продаже каких-либо товаров. При оформлении заказа с покупателя требуют предоплату, а после получения денег на карту продавец исчезает. Заманивают покупателей различными скидками, подарками и акциями.
- Покупатель же остается и без предоплаты, и без товара. При этом в полиции сетуют, что многие такие "продавцы воздуха" после задержания все равно оказываются на свободе. Но закон и судебная практика пока лояльны к таким преступникам, говорят в киберполиции. Иногда, даже будучи под следствием, подозреваемые совершают новые аферы.
- В Украине появляется все больше интернет-сообществ, форумов, где жертвы выкладывают паспортные данные и номера карт аферистов. Делают это для того, чтобы другие не попались на уловки преступников. Подобный сервис есть и на официальном сайте киберполиции. Зайдя на cybercrime.gov.ua, можно ввести номер телефона либо карты продавца. Если он был в поле зрения полиции — его данные есть на этом сайте.
- Совет, как не попасться на удочку мошенников, прост. Приобретать товары в интернете можно только на проверенных сайтах, не верить ценам гораздо ниже рыночных и не платить предоплату. Расплачиваться нужно только по факту получения товара.

       Тренд последнего времени, по свидетельству правоохранителей, продажа воздуха, то есть несуществующих товаров.  - По словам главы Департамента киберполиции МВД Сергея Демедюка, сейчас, в отличие от прошлых лет, среди всех интернет-преступлений 60% — именно продажа несуществующего товара. Схема такого мошенничества проста: создется сеть интернет-магазинов по продаже каких-либо товаров. При оформлении заказа с покупателя требуют предоплату, а после получения денег на карту продавец исчезает. Заманивают покупателей различными скидками, подарками и акциями.

Покупатель же остается и без предоплаты, и без товара. При этом в полиции сетуют, что многие такие "продавцы воздуха" после задержания все равно оказываются на свободе. Но закон и судебная практика пока лояльны к таким преступникам, говорят в киберполиции. Иногда, даже будучи под следствием, подозреваемые совершают новые аферы.
В Украине появляется все больше интернет-сообществ, форумов, где жертвы выкладывают паспортные данные и номера карт аферистов. Делают это для того, чтобы другие не попались на уловки преступников. Подобный сервис есть и на официальном сайте киберполиции. Зайдя на cybercrime.gov.ua, можно ввести номер телефона либо карты продавца. Если он был в поле зрения полиции — его данные есть на этом сайте.
 Совет, как не попасться на удочку мошенников, прост. Приобретать товары в интернете можно только на проверенных сайтах, не верить ценам гораздо ниже рыночных и не платить предоплату. Расплачиваться нужно только по факту получения товара.
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