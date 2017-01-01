Снова защищаем мову. Решив все насущные вопросы украинцев, депутаты Верховной Рады озаботились защитой и развитием государственного языка. О предложенных законопроектах - в начале выпуска.

- В Верховной Раде зарегистрировали сразу три законопроекта, которые закрепляют права государственного украинского языка. Их нормы вызвали как много положительных отзывов, так и шквал критики. Во-первых, законодатели предлагают ограничить вещание другими языками на ТВ до 10%, выход печатных изданий и интернет-СМИ на других языках, а также ввести ответственность за использование "суржика".

- Так, в проектах №5569 и №5670 есть норма, которую уже прозвали нормой "наказания за суржик". Там предусмотрена ответственность за "намеренное искажение украинского языка…". Правда, какая именно, законодатели указать забыли. Но прописали, кто за этим должен следить – новый чиновник, специальный уполномоченный по защите государственного языка наряду с новыми институциями – Национальной комиссией по стандартам государственного языка и Центром украинского языка.

- Львиная доля норм всех трех законопроектов касаются деятельности СМИ. Так, авторы проекта 5569 предлагают ограничить вещание на языке нацменьшинств или региональном языке на ТВ. Для общественных и коммунальных каналов соответствующих территориальных громад – до 50% эфирного времени, для частных – только на украинском языке. За нарушение этих норм СМИ будут оштрафованы.

- В течение всех 25-ти лет независимости Украины политики использовали языковой вопрос для повышения своих электоральных рейтингов, тем самым раскалывая общество. Очередные законопроекты и в очередной раз взорвут информационное пространство Украины, и будут обсуждаться в обществе вместо действительно важных экономических и коррупционных тем.

Снова защищаем мову. Решив все насущные вопросы украинцев, депутаты Верховной Рады озаботились защитой и развитием государственного языка.

В Верховной Раде зарегистрировали сразу три законопроекта, которые закрепляют права государственного украинского языка. Их нормы вызвали как много положительных отзывов, так и шквал критики. Во-первых, законодатели предлагают ограничить вещание другими языками на ТВ до 10%, выход печатных изданий и интернет-СМИ на других языках, а также ввести ответственность за использование "суржика".

Так, в проектах №5569 и №5670 есть норма, которую уже прозвали нормой "наказания за суржик". Там предусмотрена ответственность за "намеренное искажение украинского языка…". Правда, какая именно, законодатели указать забыли. Но прописали, кто за этим должен следить – новый чиновник, специальный уполномоченный по защите государственного языка наряду с новыми институциями – Национальной комиссией по стандартам государственного языка и Центром украинского языка.

Львиная доля норм всех трех законопроектов касаются деятельности СМИ. Так, авторы проекта 5569 предлагают ограничить вещание на языке нацменьшинств или региональном языке на ТВ. Для общественных и коммунальных каналов соответствующих территориальных громад – до 50% эфирного времени, для частных – только на украинском языке. За нарушение этих норм СМИ будут оштрафованы.

В течение всех 25-ти лет независимости Украины политики использовали языковой вопрос для повышения своих электоральных рейтингов, тем самым раскалывая общество. Очередные законопроекты и в очередной раз взорвут информационное пространство Украины, и будут обсуждаться в обществе вместо действительно важных экономических и коррупционных тем.









