Китай установил рекорд по рождаемости детей за последнее тысячелетие. В прошлом году в Поднебесной родились почти восемнадцать миллионов младенцев. О демографической ситуации в Китае и Украине - в начале выпуска. Как говорится, почувствуйте разницу.

- Бэби-бум стал результатом отмены политики "одна семья - один ребенок". Ранее Китай пытался сдержать прирост населения, и за второго родившегося ребенка семью ждал штраф и другие санкции. Впоследствии население страны начало стремительно стареть, а трудоспособных мужчин и женщин становилось все меньше. Поэтому китайцам разрешили не сдерживать себя в желании к продолжению рода.

- Согласно же данным отечественного Госстата, природного прироста населения в Украине не наблюдается уже много лет - ежемесячно в Украине умирает больше людей, чем рождается. По продолжительности жизни Украина находится на 122 месте в мире, соревнуясь с Ираком, Гватемалой и Казахстаном…

- На 1 ноября 2016 года в Украине проживает порядка 42 млн 700 тысяч чел. (без учета неподконтрольных территорий).Так подсчитал Госстат. Однако для более точных результатов необходимо провести перепись населения. Последний раз украинцев считали в 2001 году, при том, что ООН рекомендует проводить перепись каждые 10 лет.

- Сперва анонсировали очередной подсчет граждан в 2012 году, затем его перенесли на 2013-й, позже - на 2016-й, а теперь сроки и вовсе сдвинули до 2020 года. А это значит, что реальных цифр мы еще долго не узнаем. И это притом, что, помимо естественной убыли населения и конфликта на Донбассе, за время которого погибли порядка 10 тысяч украинцев, из страны граждане активно уезжают.

- У демографов существует понятие «старение нации», которое вычисляется исходя из самой большой возрастной группе в стране. И если в 80-х наибольшая группа украинцев была в возрасте 14-19 лет, в 2010-м - от 25 до 29 лет, то к 2050-му при сохранении таких же тенденций средний возраст украинцев будет составлять 60-64 года! То есть, украинцы неумолимо стареют.

- И если не быть наивным и не ждать результатов реформы здравоохранения, то нужно браться за себя. Вести здоровый образ жизни и правильно питаться. По мере финансовых возможностей, разумеется.

Китай установил рекорд по рождаемости детей за последнее тысячелетие. В прошлом году в Поднебесной родились почти восемнадцать миллионов младенцев.

Как говорится, почувствуйте разницу. Бэби-бум стал результатом отмены политики "одна семья - один ребенок". Ранее Китай пытался сдержать прирост населения, и за второго родившегося ребенка семью ждал штраф и другие санкции. Впоследствии население страны начало стремительно стареть, а трудоспособных мужчин и женщин становилось все меньше. Поэтому китайцам разрешили не сдерживать себя в желании к продолжению рода. Согласно же данным отечественного Госстата, природного прироста населения в Украине не наблюдается уже много лет - ежемесячно в Украине умирает больше людей, чем рождается. По продолжительности жизни Украина находится на 122 месте в мире, соревнуясь с Ираком, Гватемалой и Казахстаном…

На 1 ноября 2016 года в Украине проживает порядка 42 млн 700 тысяч чел. (без учета неподконтрольных территорий). Так подсчитал Госстат. Однако для более точных результатов необходимо провести перепись населения. Последний раз украинцев считали в 2001 году, при том, что ООН рекомендует проводить перепись каждые 10 лет.

Сперва анонсировали очередной подсчет граждан в 2012 году, затем его перенесли на 2013-й, позже - на 2016-й, а теперь сроки и вовсе сдвинули до 2020 года. А это значит, что реальных цифр мы еще долго не узнаем. И это притом, что, помимо естественной убыли населения и конфликта на Донбассе, за время которого погибли порядка 10 тысяч украинцев, из страны граждане активно уезжают.

У демографов существует понятие «старение нации», которое вычисляется исходя из самой большой возрастной группе в стране. И если в 80-х наибольшая группа украинцев была в возрасте 14-19 лет, в 2010-м - от 25 до 29 лет, то к 2050-му при сохранении таких же тенденций средний возраст украинцев будет составлять 60-64 года! То есть, украинцы неумолимо стареют.

И если не быть наивным и не ждать результатов реформы здравоохранения, то нужно браться за себя. Вести здоровый образ жизни и правильно питаться. По мере финансовых возможностей, разумеется.







