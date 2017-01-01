ТРК "Алекс"
Сегодня пройдут инаугурацонные мероприятия, и 45-й президент США Дональд Трамп вступит в свои права
  
Сегодня пройдут инаугурацонные мероприятия, и 45-й президент США Дональд Трамп вступит в свои права. Новый хозяин Белого дома пока полностью непредсказуем для украинской (да и американской) элиты. Об этом коротко - в начале выпуска.
  
- Восемь лет Обамы на посту не стали новой эпохой. Хотя то, что Барак Обама войдет в историю, не вызывает никаких сомнений. Не как реформатор или мировой лидер общественного мнения, а как первый темнокожий президент. 
- При нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны — в Украине, Сирии, Йемене. 
- Во многом именно из-за слишком осторожной внешней политики Обамы, считают политологи, не утихает конфликт в нашей стране.
- Какой будет внешняя политика США при президенте Трампе, пытается прогнозировать экс-посол США в Украине Джон Хербст. Почему пытается? Потому что говорит, что совершенно не представляет себе, какой может быть его внешняя политика. Трамп озвучивал много противоречивых вещей по вопросам отношений с Европой, Россией, Украиной. 
- В то же время, подход к Украине и России Рекса Тиллерсона, предложенного на пост госсекретаря, и Джеймса Мэттиса, выдвинутого на пост министра обороны, серьёзно отличается от высказываний самого Трампа.
- И не смотря на всю свободу действий президента США во внешней политике, конгресс всегда может выступить эффективным предохранителем. И законодательно ограничить возможность принятия сомнительных решений.
- Скучно не будет, обещают политологи. А пока разница во времени сохраняет интригу вокруг инаугурации Трампа. 
 

    Сегодня пройдут инаугурацонные мероприятия, и 45-й президент США Дональд Трамп вступит в свои права. Новый хозяин Белого дома пока полностью непредсказуем для украинской (да и американской) элиты. 
Восемь лет Обамы на посту не стали новой эпохой. Хотя то, что Барак Обама войдет в историю, не вызывает никаких сомнений. Не как реформатор или мировой лидер общественного мнения, а как первый темнокожий президент. 

При нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны — в Украине, Сирии, Йемене. 
Во многом именно из-за слишком осторожной внешней политики Обамы, считают политологи, не утихает конфликт в нашей стране.
 Какой будет внешняя политика США при президенте Трампе, пытается прогнозировать экс-посол США в Украине Джон Хербст. Почему пытается? Потому что говорит, что совершенно не представляет себе, какой может быть его внешняя политика. Трамп озвучивал много противоречивых вещей по вопросам отношений с Европой, Россией, Украиной. 
В то же время, подход к Украине и России Рекса Тиллерсона, предложенного на пост госсекретаря, и Джеймса Мэттиса, выдвинутого на пост министра обороны, серьёзно отличается от высказываний самого Трампа.
И не смотря на всю свободу действий президента США во внешней политике, конгресс всегда может выступить эффективным предохранителем. И законодательно ограничить возможность принятия сомнительных решений.
 Скучно не будет, обещают политологи. А пока разница во времени сохраняет интригу вокруг инаугурации Трампа. 




 
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