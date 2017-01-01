Сегодня пройдут инаугурацонные мероприятия, и 45-й президент США Дональд Трамп вступит в свои права. Новый хозяин Белого дома пока полностью непредсказуем для украинской (да и американской) элиты. Об этом коротко - в начале выпуска.

- Восемь лет Обамы на посту не стали новой эпохой. Хотя то, что Барак Обама войдет в историю, не вызывает никаких сомнений. Не как реформатор или мировой лидер общественного мнения, а как первый темнокожий президент.

- При нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны — в Украине, Сирии, Йемене.

- Во многом именно из-за слишком осторожной внешней политики Обамы, считают политологи, не утихает конфликт в нашей стране.

- Какой будет внешняя политика США при президенте Трампе, пытается прогнозировать экс-посол США в Украине Джон Хербст. Почему пытается? Потому что говорит, что совершенно не представляет себе, какой может быть его внешняя политика. Трамп озвучивал много противоречивых вещей по вопросам отношений с Европой, Россией, Украиной.

- В то же время, подход к Украине и России Рекса Тиллерсона, предложенного на пост госсекретаря, и Джеймса Мэттиса, выдвинутого на пост министра обороны, серьёзно отличается от высказываний самого Трампа.

- И не смотря на всю свободу действий президента США во внешней политике, конгресс всегда может выступить эффективным предохранителем. И законодательно ограничить возможность принятия сомнительных решений.

- Скучно не будет, обещают политологи. А пока разница во времени сохраняет интригу вокруг инаугурации Трампа.

Сегодня пройдут инаугурацонные мероприятия, и 45-й президент США Дональд Трамп вступит в свои права. Новый хозяин Белого дома пока полностью непредсказуем для украинской (да и американской) элиты.

Восемь лет Обамы на посту не стали новой эпохой. Хотя то, что Барак Обама войдет в историю, не вызывает никаких сомнений. Не как реформатор или мировой лидер общественного мнения, а как первый темнокожий президент.

При нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны — в Украине, Сирии, Йемене.

Во многом именно из-за слишком осторожной внешней политики Обамы, считают политологи, не утихает конфликт в нашей стране.

Какой будет внешняя политика США при президенте Трампе, пытается прогнозировать экс-посол США в Украине Джон Хербст. Почему пытается? Потому что говорит, что совершенно не представляет себе, какой может быть его внешняя политика. Трамп озвучивал много противоречивых вещей по вопросам отношений с Европой, Россией, Украиной.

В то же время, подход к Украине и России Рекса Тиллерсона, предложенного на пост госсекретаря, и Джеймса Мэттиса, выдвинутого на пост министра обороны, серьёзно отличается от высказываний самого Трампа.

И не смотря на всю свободу действий президента США во внешней политике, конгресс всегда может выступить эффективным предохранителем. И законодательно ограничить возможность принятия сомнительных решений.

Скучно не будет, обещают политологи. А пока разница во времени сохраняет интригу вокруг инаугурации Трампа.









