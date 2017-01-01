На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. В тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски. Что из этого больше всего угрожает Украине - в начале выпуска. - Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому их в проекции на Украину следует разместить на первом месте, — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. — Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже. По его словам, сейчас в Украине высокая вероятность и внутренней дестабилизации. - Похоже, что не даст расслабиться украинцам в 2017-м и погода. По прогнозам национального метеоцентра, речь идет об увеличившемся числе шквалов, бурь, смерчей, паводков, сильных морозов и сильной жары. И текущий год не станет исключением. - Что касается технолоческих рисков, то в МВД бьют тревогу, что около 80% сайтов госструктур защищены от хакеров не надлежащим образом. Не стали исключением и госреестры частной собственности, которые в 2016 году неоднократно подвергались атакам. - В мировом контесте эксперты разместили природные риски на первой позиции. Геополитические риски в этот раз оказались на втором месте. Эксперты уточнили, большое количество крупных терактов, конфликтов между государствами привело к тому, что многие страны серьезно усилили меры безопасности, выделяя на борьбу с терроризмом все больше средств. И на третьем месте в рейтинге впервые оказались технологические риски — кибератаки и мошенничества с базами персональных данных, число которых неуклонно растет с каждым годом. На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. В тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски.

Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому их в проекции на Украину следует разместить на первом месте, — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже. По его словам, сейчас в Украине высокая вероятность и внутренней дестабилизации.- Похоже, что не даст расслабиться украинцам в 2017-м и погода. По прогнозам национального метеоцентра, речь идет об увеличившемся числе шквалов, бурь, смерчей, паводков, сильных морозов и сильной жары. И текущий год не станет исключением.

Что касается технолоческих рисков, то в МВД бьют тревогу, что около 80% сайтов госструктур защищены от хакеров не надлежащим образом. Не стали исключением и госреестры частной собственности, которые в 2016 году неоднократно подвергались атакам.

В мировом контесте эксперты разместили природные риски на первой позиции. Геополитические риски в этот раз оказались на втором месте. Эксперты уточнили, большое количество крупных терактов, конфликтов между государствами привело к тому, что многие страны серьезно усилили меры безопасности, выделяя на борьбу с терроризмом все больше средств. И на третьем месте в рейтинге впервые оказались технологические риски — кибератаки и мошенничества с базами персональных данных, число которых неуклонно растет с каждым годом.



На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. В тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски.Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому их в проекции на Украину следует разместить на первом месте, — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже. По его словам, сейчас в Украине высокая вероятность и внутренней дестабилизации.- Похоже, что не даст расслабиться украинцам в 2017-м и погода. По прогнозам национального метеоцентра, речь идет об увеличившемся числе шквалов, бурь, смерчей, паводков, сильных морозов и сильной жары. И текущий год не станет исключением.Что касается технолоческих рисков, то в МВД бьют тревогу, что около 80% сайтов госструктур защищены от хакеров не надлежащим образом. Не стали исключением и госреестры частной собственности, которые в 2016 году неоднократно подвергались атакам.В мировом контесте эксперты разместили природные риски на первой позиции. Геополитические риски в этот раз оказались на втором месте. Эксперты уточнили, большое количество крупных терактов, конфликтов между государствами привело к тому, что многие страны серьезно усилили меры безопасности, выделяя на борьбу с терроризмом все больше средств. И на третьем месте в рейтинге впервые оказались технологические риски — кибератаки и мошенничества с базами персональных данных, число которых неуклонно растет с каждым годом. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО