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На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков
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На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты назвали три категории глобальных рисков, с которыми миру предстоит столкнуться в этом году. В тройку самых больших опасностей вошли природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски.
Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому их в проекции на Украину следует разместить на первом месте, — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже. По его словам, сейчас в Украине высокая вероятность и внутренней дестабилизации.- Похоже, что не даст расслабиться украинцам в 2017-м и погода. По прогнозам национального метеоцентра, речь идет об увеличившемся числе шквалов, бурь, смерчей, паводков, сильных морозов и сильной жары. И текущий год не станет исключением.
Что касается технолоческих рисков, то в МВД бьют тревогу, что около 80% сайтов госструктур защищены от хакеров не надлежащим образом. Не стали исключением и госреестры частной собственности, которые в 2016 году неоднократно подвергались атакам.
В мировом контесте эксперты разместили природные риски на первой позиции. Геополитические риски в этот раз оказались на втором месте. Эксперты уточнили, большое количество крупных терактов, конфликтов между государствами привело к тому, что многие страны серьезно усилили меры безопасности, выделяя на борьбу с терроризмом все больше средств. И на третьем месте в рейтинге впервые оказались технологические риски — кибератаки и мошенничества с базами персональных данных, число которых неуклонно растет с каждым годом.
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