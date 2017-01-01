ТРК "Алекс"
Представительство Евросоюза в Украине призвало Верховную Раду поддержать на пленарном заседании в четверг три законопроекта
  
- Представительство Евросоюза в Украине призвало Верховную Раду поддержать на пленарном заседании в четверг три законопроекта, касающиеся вопросов децентрализации и принять их без дальнейших поправок, поскольку промедление может затормозить процесс осуществления реформ. В посольстве считают, что эти законы благоприятно повлияют на иностранных доноров - в их числе и ЕС, - которые в дальнейшем будут поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом
- Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой набсовета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook. "Уверен, Энгин Акчакоча, который избран главой совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране", - написал Данилюк
- Электронный билет в транспорте. Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, на сегодняшний день 17 городов подали заявки на внедрение новшества в своем городском транспорте. Кроме того министр подчеркнул, что не стоит бояться сокращения рабочих мест из-за автоматизированной системы, так как ее внедрение позволит создать новую индустрию. Омелян так же отметил, что принятый парламентом закон о внедрении электронного билета в общественном транспорте поспособствует удобству украинцев, а также выведет из "тени" миллионы гривен 
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Представительство Евросоюза в Украине призвало Верховную Раду поддержать на пленарном заседании в четверг три законопроекта, касающиеся вопросов децентрализации и принять их без дальнейших поправок, поскольку промедление может затормозить процесс осуществления реформ. В посольстве считают, что эти законы благоприятно повлияют на иностранных доноров - в их числе и ЕС, - которые в дальнейшем будут поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

 

Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой набсовета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook. "Уверен, Энгин Акчакоча, который избран главой совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране", - написал Данилюк.

 

Электронный билет в транспорте. Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, на сегодняшний день 17 городов подали заявки на внедрение новшества в своем городском транспорте. Кроме того министр подчеркнул, что не стоит бояться сокращения рабочих мест из-за автоматизированной системы, так как ее внедрение позволит создать новую индустрию. Омелян так же отметил, что принятый парламентом закон о внедрении электронного билета в общественном транспорте поспособствует удобству украинцев, а также выведет из "тени" миллионы гривен 



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