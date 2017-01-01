Талоны канут в лету - Верховная Рада Украины разрешила электронные билеты в общественном транспорте

- Сегодня, 17-ого января, народные депутаты проголосовали за закон, который предусматривает внедрение в Украине электронной оплаты проезда, в том числе электронного билета, в городском и пригородном пассажирском транспорте. "За" - 265 голосов.

- Для внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в транспортных средствах будут устанавливать специальные турникеты и сканеры. Оплатить проезд можно будет как специальной проездной электронной картой, так и банковской картой. Все будет зависеть от того, какую систему выберут перевозчики

- Льготники получат электронные билеты бесплатно. Это предусмотрено изменениями, которые внесли во время подготовки документа ко второму чтению. Об этом пишет УНИАН

- Местные органы власти вскоре получат полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования. Также электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению потребности бюджетного финансирования

- Рассчитывают, что внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически оказанных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, предотвращению использования поддельных проездных документов, уменьшению эксплуатационных затрат перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки

Талоны канут в лету - Верховная Рада Украины разрешила электронные билеты в общественном транспорте.



Сегодня, 17-ого января, народные депутаты проголосовали за закон, который предусматривает внедрение в Украине электронной оплаты проезда, в том числе электронного билета, в городском и пригородном пассажирском транспорте. "За" - 265 голосов.

Для внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в транспортных средствах будут устанавливать специальные турникеты и сканеры. Оплатить проезд можно будет как специальной проездной электронной картой, так и банковской картой. Все будет зависеть от того, какую систему выберут перевозчики

Льготники получат электронные билеты бесплатно. Это предусмотрено изменениями, которые внесли во время подготовки документа ко второму чтению. Об этом пишет УНИАН.

Местные органы власти вскоре получат полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования. Также электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению потребности бюджетного финансирования

Рассчитывают, что внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически оказанных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, предотвращению использования поддельных проездных документов, уменьшению эксплуатационных затрат перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки





