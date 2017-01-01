ТРК "Алекс"
Пока гривня пикирует вниз, Нацбанк бездействует
  
Пока гривня пикирует вниз, Нацбанк бездействует, а по мнению экономистов, даже спекулирует на падении, очередной транш МВФ для поддержки банковской системы Украины - под большим вопросом. Какие новые требования выставляют кредиторы - в начале выпуска.
  
- Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на "последнюю версию меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ", который есть в распоряжении издания.
- Всего новых требований 7. Во-первых, Кабинет министров должен до конца января принять решение о монетизации субсидий.
- Во-вторых – пенсионная реформа. Установлен новый срок – конец марта. По заявлению министра соцполитики Андрея Ревы, об увеличении пенсионного возраста речь не идет. Предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с введением минимального страхового стажа. Министр утверждает, что будет предоставлена возможность купить себе, к примеру, 15 лет страхового стажа. «Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет», — сказано в сообщении минсоцполитики.
- В-третьих – земельная реформа. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче – до конца марта закон должен быть принят.
- Украине также предстоит выбрать международную компанию для проведения аудита Приватбанка. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в месяцы, предшествующие национализации. Также компания-аудитор должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.
- Кроме прочего, МВФ ставит задачу создания единого реестра получателей социальных выплат. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат.
- Также в домашнем задании - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов.

   Пока гривня пикирует вниз, Нацбанк бездействует, а по мнению экономистов, даже спекулирует на падении, очередной транш МВФ для поддержки банковской системы Украины - под большим вопросом. 


Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на "последнюю версию меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ", который есть в распоряжении издания.

Всего новых требований 7. Во-первых, Кабинет министров должен до конца января принять решение о монетизации субсидий.
 Во-вторых – пенсионная реформа. Установлен новый срок – конец марта. По заявлению министра соцполитики Андрея Ревы, об увеличении пенсионного возраста речь не идет. Предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с введением минимального страхового стажа. Министр утверждает, что будет предоставлена возможность купить себе, к примеру, 15 лет страхового стажа. «Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет», — сказано в сообщении минсоцполитики.
В-третьих – земельная реформа. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче – до конца марта закон должен быть принят.
Украине также предстоит выбрать международную компанию для проведения аудита Приватбанка. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в месяцы, предшествующие национализации. Также компания-аудитор должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.
Кроме прочего, МВФ ставит задачу создания единого реестра получателей социальных выплат. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат.
Также в домашнем задании - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов.
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