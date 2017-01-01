ТРК "Алекс"
Курс гривны 13 января синхронно упал в банковских обменниках и на наличном рынке
  
Курс гривны 13 января синхронно упал в банковских обменниках и на наличном рынке –во многих банках доллар продают по 29. Почему случилось падение - объяснили в Нацбанке Украины.
  
- Снижение курса гривны связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности. Так прокомментировал ситуацию на рынке заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий
- Этот спад, в частности, заключается в меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур – основного источника валюты в осенние месяцы. Также, по словам чиновника, в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных в Украине, совпадавших с рабочими днями в США и Европе. Этот фактор обусловил укрепление гривны, но был временным, после чего поступления экспортной выручки начали сокращаться.
- В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды.
- Ранее экономист Александр Охрименко предсказывал падение. "Как раз во время праздников нам нужно будет платить по госдолгам - 1, 2 января. Поэтому в первые дни курс может вырасти, не удивляйтесь, если это произойдет".
- Пока (и давно) гривня вошла в пике, Украина попала в тройку стран с самой низкой стоимостью проживания. Кроме Украины, в тройке Египет и Индия. Такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo под названием Cost of Living Index, который включает в себя 121 страну мира.
- Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. За показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.
- Жаль, что украинцы, которые получают доходы в гривневом эквиваленте, не смогут прочувствовать эту дешевизну жизни. Для нас стоимость жизни становится только дороже. 

   Курс гривны 13 января синхронно упал в банковских обменниках и на наличном рынке – во многих банках доллар продают по 29. Почему случилось падение - объяснили в Нацбанке Украины.

 

Снижение курса гривны связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности. Так прокомментировал ситуацию на рынке заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий.

 

 Этот спад, в частности, заключается в меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур – основного источника валюты в осенние месяцы. Также, по словам чиновника, в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных в Украине, совпадавших с рабочими днями в США и Европе. Этот фактор обусловил укрепление гривны, но был временным, после чего поступления экспортной выручки начали сокращаться.

 

В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды.

 

Ранее экономист Александр Охрименко предсказывал падение. "Как раз во время праздников нам нужно будет платить по госдолгам - 1, 2 января. Поэтому в первые дни курс может вырасти, не удивляйтесь, если это произойдет".

 

Пока (и давно) гривня вошла в пике, Украина попала в тройку стран с самой низкой стоимостью проживания. Кроме Украины, в тройке Египет и Индия. Такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo под названием Cost of Living Index, который включает в себя 121 страну мира.

 

Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. За показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.

 

Жаль, что украинцы, которые получают доходы в гривневом эквиваленте, не смогут прочувствовать эту дешевизну жизни. Для нас стоимость жизни становится только дороже. 
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