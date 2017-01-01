Ситуация на линии разграничения на Донбассе характеризуется экспертами как "ни войны, ни мира". Почему Украине все же приходится быть готовой к войне, в начале выпуска.

- Несмотря на усилия по замораживанию конфликта в Донбассе, не сокращается военное присутствие России на оккупированных территориях. А в ответ на сообщение о планируемых в декабре 2016 года учебных стрельбах сил ПВО ВСУ над акваторией Чёрного моря российская сторона заявила, что будет не только сбивать украинские ракеты, но и уничтожать ракетными ударами пусковые установки.

- Также военные эксперты сходятся во мнении, что в случае неспособности отразить давление северного соседа, Украина продолжит лишаться территорий. Все это вынуждает украинскую армию быть готовой в любой момент отразить атаки.

- На оборону тратятся беспрецедентные суммы, к тому же они увеличиваются из года в год. В следующем году оборонный бюджет Украины будет увеличен до 129 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк журналу Фокус. Это свыше $5 млрд, что составит 5% ВВП.

- За последний год в Глобальном рейтинге милитаризации (в нём учитывается соотношение между ВВП, количеством населения и военными расходами) Украина поднялась с 23-го на 15-е место в мире.

- За последние два года в украинской армии появилось более 25 новых бригад и полков. По словам министра обороны Степана Полторака, в минувшем году проведено почти 850 командно-штабных, лётно-тактических и других учений.

- Украинская армия постепенно переходит на контрактную основу. Профессия военного снова становится престижной, в том числе благодаря сравнительно конкурентной зарплате военнослужащего. Средняя зарплата в стране - 5 350 грн в месяц, а рядовой боец в зоне АТО получает не менее 10 тыс. грн. Как результат, только в 2016-м контракт с Вооружёнными силами и Нацгвардией подписали свыше 66 тыс. человек.

Несмотря на усилия по замораживанию конфликта в Донбассе, не сокращается военное присутствие России на оккупированных территориях. А в ответ на сообщение о планируемых в декабре 2016 года учебных стрельбах сил ПВО ВСУ над акваторией Чёрного моря российская сторона заявила, что будет не только сбивать украинские ракеты, но и уничтожать ракетными ударами пусковые установки.

Также военные эксперты сходятся во мнении, что в случае неспособности отразить давление северного соседа, Украина продолжит лишаться территорий. Все это вынуждает украинскую армию быть готовой в любой момент отразить атаки.



На оборону тратятся беспрецедентные суммы, к тому же они увеличиваются из года в год. В следующем году оборонный бюджет Украины будет увеличен до 129 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк журналу Фокус. Это свыше $5 млрд, что составит 5% ВВП.



За последний год в Глобальном рейтинге милитаризации (в нём учитывается соотношение между ВВП, количеством населения и военными расходами) Украина поднялась с 23-го на 15-е место в мире.

За последние два года в украинской армии появилось более 25 новых бригад и полков. По словам министра обороны Степана Полторака, в минувшем году проведено почти 850 командно-штабных, лётно-тактических и других учений.





Украинская армия постепенно переходит на контрактную основу. Профессия военного снова становится престижной, в том числе благодаря сравнительно конкурентной зарплате военнослужащего. Средняя зарплата в стране - 5 350 грн в месяц, а рядовой боец в зоне АТО получает не менее 10 тыс. грн. Как результат, только в 2016-м контракт с Вооружёнными силами и Нацгвардией подписали свыше 66 тыс. человек.











