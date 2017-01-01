ТРК "Алекс"
Ситуация на линии разграничения на Донбассе характеризуется экспертами как "ни войны, ни мира"
  
  
  
Ситуация на линии разграничения на Донбассе характеризуется экспертами как "ни войны, ни мира". Почему Украине все же приходится быть готовой к войне, в начале выпуска.
- Несмотря на усилия по замораживанию конфликта в Донбассе, не сокращается военное присутствие России на оккупированных территориях. А в ответ на сообщение о планируемых в декабре 2016 года учебных стрельбах сил ПВО ВСУ над акваторией Чёрного моря российская сторона заявила, что будет не только сбивать украинские ракеты, но и уничтожать ракетными ударами пусковые установки.
- Также военные эксперты сходятся во мнении, что в случае неспособности отразить давление северного соседа, Украина продолжит лишаться территорий. Все это вынуждает украинскую армию быть готовой в любой момент отразить атаки. 
- На оборону тратятся беспрецедентные суммы, к тому же они увеличиваются из года в год. В следующем году оборонный бюджет Украины будет увеличен до 129 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк журналу Фокус. Это свыше $5 млрд, что составит 5% ВВП. 
-  За последний год в Глобальном рейтинге милитаризации (в нём учитывается соотношение между ВВП, количеством населения и военными расходами) Украина поднялась с 23-го на 15-е место в мире.  
- За последние два года в украинской армии появилось более 25 новых бригад и полков. По словам министра обороны Степана Полторака, в минувшем году проведено почти 850 командно-штабных, лётно-тактических и других учений.
- Украинская армия постепенно переходит на контрактную основу. Профессия военного снова становится престижной, в том числе благодаря сравнительно конкурентной зарплате военнослужащего. Средняя зарплата в стране - 5 350 грн в месяц, а рядовой боец в зоне АТО получает не менее 10 тыс. грн. Как результат, только в 2016-м контракт с Вооружёнными силами и Нацгвардией подписали свыше 66 тыс. человек.

Несмотря на усилия по замораживанию конфликта в Донбассе, не сокращается военное присутствие России на оккупированных территориях. А в ответ на сообщение о планируемых в декабре 2016 года учебных стрельбах сил ПВО ВСУ над акваторией Чёрного моря российская сторона заявила, что будет не только сбивать украинские ракеты, но и уничтожать ракетными ударами пусковые установки.

 

Также военные эксперты сходятся во мнении, что в случае неспособности отразить давление северного соседа, Украина продолжит лишаться территорий. Все это вынуждает украинскую армию быть готовой в любой момент отразить атаки. 

 

На оборону тратятся беспрецедентные суммы, к тому же они увеличиваются из года в год. В следующем году оборонный бюджет Украины будет увеличен до 129 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк журналу Фокус. Это свыше $5 млрд, что составит 5% ВВП. 


За последний год в Глобальном рейтинге милитаризации (в нём учитывается соотношение между ВВП, количеством населения и военными расходами) Украина поднялась с 23-го на 15-е место в мире.  

 

За последние два года в украинской армии появилось более 25 новых бригад и полков. По словам министра обороны Степана Полторака, в минувшем году проведено почти 850 командно-штабных, лётно-тактических и других учений.

Украинская армия постепенно переходит на контрактную основу. Профессия военного снова становится престижной, в том числе благодаря сравнительно конкурентной зарплате военнослужащего. Средняя зарплата в стране - 5 350 грн в месяц, а рядовой боец в зоне АТО получает не менее 10 тыс. грн. Как результат, только в 2016-м контракт с Вооружёнными силами и Нацгвардией подписали свыше 66 тыс. человек.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ВАЖНО