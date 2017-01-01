Минобороны расшифровало данные о не боевых потерях Вооруженных сил Украины. Как ранее сообщалось, их число превышает боевые. Что говорит сухая статистика об этих потерях украинской армии, в начале выпуска.

- Красноречивый факт: об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос журналиста Украинской правды Алексея Братущака. По данным Минобороны, в 20016-м году в зоне АТО в боях погибли 211 военнослужащих, а не в боях - 256.

- Из них 63 бойца совершили самоубийство, 58 – умерли в результате болезней. Далее по убывающей идут погибшие вследствие неосторожного обращения с оружием, убитые военные, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи, 18 – погибли в результате ДТП, 10 – отравились алкоголем или наркотиками, 4 умерли вследствие нарушение мер безопасности.

- Есть и совсем загадочная квалификация потерь - другие случаи.

- Небоевые потери сопровождают любую армию. Отличается только соотношение пострадавших от огня противника к жертвам оплошности. Как отмечают военные эксперты, главные проблемы, приводящие к небоевым потерям, – отсутствие дисциплины и полноценного младшего офицерского состава.

- В начале декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал количество представителей силовых структур, которые погибли с начала конфликта на Донбассе. Таких оказалось более 3 тысяч человек.

Минобороны расшифровало данные о небоевых потерях Вооруженных сил Украины. Как ранее сообщалось, их число превышает боевые.



Красноречивый факт: об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос журналиста Украинской правды Алексея Братущака. По данным Минобороны, в 2016-м году в зоне АТО в боях погибли 211 военнослужащих, а не в боях - 256.

Из них 63 бойца совершили самоубийство, 58 – умерли в результате болезней. Далее по убывающей идут погибшие вследствие неосторожного обращения с оружием, убитые военные, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи, 18 – погибли в результате ДТП, 10 – отравились алкоголем или наркотиками, 4 умерли вследствие нарушение мер безопасности.



Есть и совсем загадочная квалификация потерь - другие случаи.



Небоевые потери сопровождают любую армию. Отличается только соотношение пострадавших от огня противника к жертвам оплошности. Как отмечают военные эксперты, главные проблемы, приводящие к небоевым потерям, – отсутствие дисциплины и полноценного младшего офицерского состава.



В начале декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал количество представителей силовых структур, которые погибли с начала конфликта на Донбассе. Таких оказалось более 3 тысяч человек.





