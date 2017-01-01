У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции готов проект полной проверки электронных деклараций, отчитался на брифинге замглавы ведомства Руслан Радецкий. А вообще работы у украинских борцов с коррупцией - непочатый край.

- В 2016 году в Украине начали функционировать сразу несколько новых антикоррупционных органов: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Цель их создания - понятно, борьба с коррупцией.

- Процесс создания новых органов проходил под пристальным контролем западных друзей Украины, оказавших финансовую и организационную поддержку. Но скандалы начались уже на этапе отбора в конкурсные комиссии. Не прекращается и конфликт между Генпрокуратурой как воплощением "старого порядка", с одной стороны, и НАБУ и САП — с другой. Эти структуры обвиняют ГПУ в нарушении подследственности уголовных дел, а в ответ слышат обвинения в некомпетентности.

- И, тем не менее, руководитель НАБУ Артём Сытник в отчете за год работы своего ведомства, заявил об открытии более чем 250 уголовных производств. Но обвинительных приговоров по расследованным делам вынесено всего девять. А реальный тюремный срок до сих пор не получил ни один из крупных коррупционеров.

- Другая проблема — противодействие представителей старой судебной системы, реформа которой только начинается. Поэтому одной из главных задач руководители НАБУ и САП видят создание независимого антикоррупционного суда.

- Главным успехом НАПК стала реализация проекта электронных деклараций. В системе зарегистрировано более 127 тысяч деклараций депутатов, чиновников, правоохранителей, судей и других госслужащих. По итогам анализа деклараций на данный момент начато 10 уголовных производств, из них семь — в отношении народных депутатов.

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции готов проект полной проверки электронных деклараций, отчитался на брифинге замглавы ведомства Руслан Радецкий. А вообще работы у украинских борцов с коррупцией - непочатый край.



В 2016 году в Украине начали функционировать сразу несколько новых антикоррупционных органов: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Цель их создания - понятно, борьба с коррупцией.

Процесс создания новых органов проходил под пристальным контролем западных друзей Украины, оказавших финансовую и организационную поддержку. Но скандалы начались уже на этапе отбора в конкурсные комиссии. Не прекращается и конфликт между Генпрокуратурой как воплощением "старого порядка", с одной стороны, и НАБУ и САП — с другой. Эти структуры обвиняют ГПУ в нарушении подследственности уголовных дел, а в ответ слышат обвинения в некомпетентности.



И, тем не менее, руководитель НАБУ Артём Сытник в отчете за год работы своего ведомства, заявил об открытии более чем 250 уголовных производств. Но обвинительных приговоров по расследованным делам вынесено всего девять. А реальный тюремный срок до сих пор не получил ни один из крупных коррупционеров.



Другая проблема — противодействие представителей старой судебной системы, реформа которой только начинается. Поэтому одной из главных задач руководители НАБУ и САП видят создание независимого антикоррупционного суда.



Главным успехом НАПК стала реализация проекта электронных деклараций. В системе зарегистрировано более 127 тысяч деклараций депутатов, чиновников, правоохранителей, судей и других госслужащих. По итогам анализа деклараций на данный момент начато 10 уголовных производств, из них семь — в отношении народных депутатов.















