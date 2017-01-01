В связи с активным циклоном, который идет с Черного моря, в Украине ожидается ухудшение погоды - сильные снегопады, метели, намерзание льда, в Карпатах возможен сход лавин на дороги. О том, как не замерзнуть, в начале выпуска.

- Некоторые регионы прочувствовали всю "прелесть" зимы уже накануне. В Закарпатской области сход лавин заблокировал движение на нескольких трассах. В снежном плену оказались как легковушки, так и фуры, совершающие международные грузоперевозки.

- В сугробах во Львовской области застряли грузовики, которые пришлось отбуксировать. Ожидаются новые схождения лавин, поэтому туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.

- Автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженый мобильный телефон, — рекомендует ГСЧС. Опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженую батарею для мобильного телефона.

- В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям напомнили, как вести себя во время сильных морозов. Нужно пытатся избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Если все же пришлось, нужно двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые области лица осторожно растирать. Время от времени нужно пить горячий чай, кофе или бульон. Выходить на улицу, хорошо поев, польскольку голодный человек замерзает при морозе быстрее.

- Кроме того, спасатели добавляют, что одеваться нужно так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, которая удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемой, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные - они вбирают влагу и оставляют ноги сухими.

В связи с активным циклоном, который идет с Черного моря, в Украине ожидается ухудшение погоды - сильные снегопады, метели, намерзание льда, в Карпатах возможен сход лавин на дороги.



Некоторые регионы прочувствовали всю "прелесть" зимы уже накануне. В Закарпатской области сход лавин заблокировал движение на нескольких трассах. В снежном плену оказались как легковушки, так и фуры, совершающие международные грузоперевозки.

В сугробах во Львовской области застряли грузовики, которые пришлось отбуксировать. Ожидаются новые схождения лавин, поэтому туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.



Автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженый мобильный телефон, — рекомендует ГСЧС. Опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженую батарею для мобильного телефона.



В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям напомнили, как вести себя во время сильных морозов. Нужно пытатся избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Если все же пришлось, нужно двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые области лица осторожно растирать. Время от времени нужно пить горячий чай, кофе или бульон. Выходить на улицу, хорошо поев, польскольку голодный человек замерзает при морозе быстрее.



Кроме того, спасатели добавляют, что одеваться нужно так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, которая удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемой, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные - они вбирают влагу и оставляют ноги сухими.













