За последние два года цена на газ в Украине выросла почти в десять раз. С семидесяти двух копеек до шести гривен восьмидесяти копеек за кубометр. И это не предел. Тариф на голубое топливо привязан к стоимости импортного газа, который в две тысячи семнадцатом году может подорожать.

- Более 20 лет в Украине действовали заниженные тарифы на газ, поясняют в Министерстве экономического развития и торговли. Из бюджета на дотации приходилось выделять миллиарды (в прошлом году – 100 млрд гривен), пишет Сегодня. А одним из условий получения кредитов от Международного валютного было именно сокращение дефицита в бюджете Национальной акционерной компании.

- И украинский, и импортный газ продают по одной цене и населению, и промышленности – 6800 гривен за тысячу кубометров. Такая цена, поясняют чиновники, позволит не только покрыть дефицит, но и инвестировать в добычу собственного газа.

- По подсчетам "Нафтогаза", за год украинцы используют около 21 млрд кубометров газа. Газ, добытый государственными предприятиями составляет больше половины от потребляемого. Это около 13 млрд кубометров. Его НАК закупает по цене 1590 грн, импортный газ – по 185 долларов (сегодня это примерно 4600 грн). При этом и импортный, и украинский газ населению продают по цене европейского "голубого топлива".

- Согласно расчетам кабмина, стоимость импортного газа конвертировали в гривны по курсу 26,7 (столько, согласно прогнозу, будет стоить доллар в Украине в 2017-м) и добавили к ней НДС, тариф на транспортировку, тариф на распределение газа и торговую наценку поставщика - "Нафтогаза". В результате получили тариф 6800 грн за тысячу кубометров.

- На сайте министерства энергетики опубликован проект энергостратегии на период до 2035 года. Документ, в частности, предполагает дальнейшее снижение потребления газа.

С 72 копеек до 6,80 грн за кубометр. И это не предел. Тариф на голубое топливо привязан к стоимости импортного газа, который в 2017 году может подорожать.



Более 20 лет в Украине действовали заниженные тарифы на газ, поясняют в Министерстве экономического развития и торговли. Из бюджета на дотации приходилось выделять миллиарды (в прошлом году – 100 млрд гривен), пишет Сегодня. А одним из условий получения кредитов от Международного валютного было именно сокращение дефицита в бюджете Национальной акционерной компании.

И украинский, и импортный газ продают по одной цене и населению, и промышленности – 6800 гривен за тысячу кубометров. Такая цена, поясняют чиновники, позволит не только покрыть дефицит, но и инвестировать в добычу собственного газа.



По подсчетам "Нафтогаза", за год украинцы используют около 21 млрд кубометров газа. Газ, добытый государственными предприятиями составляет больше половины от потребляемого. Это около 13 млрд кубометров. Его НАК закупает по цене 1590 грн, импортный газ – по 185 долларов (сегодня это примерно 4600 грн). При этом и импортный, и украинский газ населению продают по цене европейского "голубого топлива".



Согласно расчетам кабмина, стоимость импортного газа конвертировали в гривны по курсу 26,7 (столько, согласно прогнозу, будет стоить доллар в Украине в 2017-м) и добавили к ней НДС, тариф на транспортировку, тариф на распределение газа и торговую наценку поставщика - "Нафтогаза". В результате получили тариф 6800 грн за тысячу кубометров.



На сайте министерства энергетики опубликован проект энергостратегии на период до 2035 года. Документ, в частности, предполагает дальнейшее снижение потребления газа.



