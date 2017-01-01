И даже в сонный межпраздничный период представители украинского бизнеса не могут расслабиться. Благодаря некоторым решениям правительства им приходится думать, как выжить.

- В Украине уже в начале 2017 года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (налог в пенсионных фонд). До этого предприниматели могли декларировать нулевые доходы и налоги не платить.

- Так что единый социальный взнос (ЕСВ) теперь должны платить даже те, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3200 гривен, то размер взноса для "спящих предпринимателей" не маленький.

- Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов, констатируют эксперты. Особенно это проблемно для сезонных предпринимателей, которые сдавали отчеты с нолями в месяцы простоя. Ранее юристы уже советовали “спящим“ предпринимателям закрывать бизнес из-за грядущих налоговых изменений.

- Еще один "удар" по мелкому бизнесу – повышение минималки. Большинство предпринимателей часть зарплаты выплачивают в конвертах. И, как правило, не потому, что не хотят платить налоги, а потому что не могут. Налоговая нагрузка на зарплату в Украине – 41,5%. И если работодатель планирует уйти от налогообложения, оформив работника на полставки, то налоговая объясняет - заплатить ЕСВ все равно придется по полной, если работник не совместитель.

- Зато с 1 января работодатели могут выдавать сотрудникам и не облагать налогом командировочные по Украине - 320 грн в день , а за рубежом – €80 в день.

- Меняется с нового года система государственной поддержки сельхозпроизводителей. С 1 января для них отменяется специальный режим по НДС.

- Если охарактеризовать всю совокупность налоговых изменений в целом, то они опять направлены на усиление фискального давления, говорят эксперты. Власти снова не пошли на деолигархизацию, решая проблемы в том числе через самозанятое население.

И даже в сонный межпраздничный период представители украинского бизнеса не могут расслабиться. Благодаря некоторым решениям правительства им приходится думать, как выжить.

В Украине уже в начале 2017 года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (налог в пенсионных фонд). До этого предприниматели могли декларировать нулевые доходы и налоги не платить. Так что единый социальный взнос (ЕСВ) теперь должны платить даже те, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3200 гривен, то размер взноса для "спящих предпринимателей" не маленький.



Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов, констатируют эксперты. Особенно это проблемно для сезонных предпринимателей, которые сдавали отчеты с нолями в месяцы простоя. Ранее юристы уже советовали “спящим“ предпринимателям закрывать бизнес из-за грядущих налоговых изменений.



Еще один "удар" по мелкому бизнесу – повышение минималки. Большинство предпринимателей часть зарплаты выплачивают в конвертах. И, как правило, не потому, что не хотят платить налоги, а потому что не могут. Налоговая нагрузка на зарплату в Украине – 41,5%. И если работодатель планирует уйти от налогообложения, оформив работника на полставки, то налоговая объясняет - заплатить ЕСВ все равно придется по полной, если работник не совместитель.



Зато с 1 января работодатели могут выдавать сотрудникам и не облагать налогом командировочные по Украине - 320 грн в день , а за рубежом – €80 в день.





Меняется с нового года система государственной поддержки сельхозпроизводителей. С 1 января для них отменяется специальный режим по НДС.





Если охарактеризовать всю совокупность налоговых изменений в целом, то они опять направлены на усиление фискального давления, говорят эксперты. Власти снова не пошли на деолигархизацию, решая проблемы в том числе через самозанятое население.



